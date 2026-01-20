Скидки
Анхель Ди Мария: не знал, где находится Португалия, когда мне позвонили из «Бенфики»

Бывший полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария, ныне выступающий за «Росарио Сентраль», признался, что не знал, где находится Португалия, до приезда в страну.

«Это было трудное решение. Никогда не знаешь, как всё сложится. Когда мне позвонили, я не знал, где находится Португалия, хотя теперь я люблю Лиссабон. Я не был в курсе, что там говорят по-португальски. Мне объяснили, что это лучший клуб в Португалии, большой клуб, с опытом участия в Лиге чемпионов. Это было впечатляюще», – приводит слова Ди Марии Marca со ссылкой на Telefé.

Аргентинец перешёл в «Бенфику» из «Росарио Сентраль» в 2007 году и играл там до 2010-го. Он также выступал за португальский клуб с 2023 по 2025 год.

