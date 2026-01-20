«Ман Сити» в игре с «Будё-Глимт» выставил свой самый молодой стартовый состав в истории ЛЧ

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором играют «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити». «Горожане» выставили на эту игру свой самый молодой стартовый состав в истории данного турнира: средний возраст футболистов английского клуба составил 24 года 84 дня. Об этом сообщает Opta Sport.

«Манчестер Сити» выбрал на эту игру следующий стартовый состав: Доннарумма (26 лет), Льюис (21 год), Хусанов (21 год), Аллейн (20 лет), Аит-Нури (24 года), Родри (29 лет), Рейндерс (27 лет), О'Райли (20 лет), Фоден (25), Шерки (22 года), Холанд (25 лет).

На данный момент «Манчестер Сити» с 13 очками располагается на четвёртой строчке в сводной таблице Лиги чемпионов.