Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ман Сити» в игре с «Будё-Глимт» выставил свой самый молодой стартовый состав в истории ЛЧ

«Ман Сити» в игре с «Будё-Глимт» выставил свой самый молодой стартовый состав в истории ЛЧ
Комментарии

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором играют «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити». «Горожане» выставили на эту игру свой самый молодой стартовый состав в истории данного турнира: средний возраст футболистов английского клуба составил 24 года 84 дня. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

«Манчестер Сити» выбрал на эту игру следующий стартовый состав: Доннарумма (26 лет), Льюис (21 год), Хусанов (21 год), Аллейн (20 лет), Аит-Нури (24 года), Родри (29 лет), Рейндерс (27 лет), О'Райли (20 лет), Фоден (25), Шерки (22 года), Холанд (25 лет).

На данный момент «Манчестер Сити» с 13 очками располагается на четвёртой строчке в сводной таблице Лиги чемпионов.

Материалы по теме
«Фулхэм» хочет усилиться нападающим «Манчестер Сити» — BBC
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android