«Ман Сити» в игре с «Будё-Глимт» выставил свой самый молодой стартовый состав в истории ЛЧ
В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором играют «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити». «Горожане» выставили на эту игру свой самый молодой стартовый состав в истории данного турнира: средний возраст футболистов английского клуба составил 24 года 84 дня. Об этом сообщает Opta Sport.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22' 2:0 Хёг – 24' 3:0 Хёуге – 58' 3:1 Шерки – 60'
Удаления: нет / Родри – 62'
«Манчестер Сити» выбрал на эту игру следующий стартовый состав: Доннарумма (26 лет), Льюис (21 год), Хусанов (21 год), Аллейн (20 лет), Аит-Нури (24 года), Родри (29 лет), Рейндерс (27 лет), О'Райли (20 лет), Фоден (25), Шерки (22 года), Холанд (25 лет).
На данный момент «Манчестер Сити» с 13 очками располагается на четвёртой строчке в сводной таблице Лиги чемпионов.
