Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будё-Глимт» — «Ман Сити»: команда Гвардиолы пропустила два гола за две минуты

«Будё-Глимт» — «Ман Сити»: команда Гвардиолы пропустила два гола за две минуты
Комментарии

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:45 мск. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу хозяев. В прямом эфире встречу показывает Okko. Трансляцию этого матча также можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

На 22-й минуте нападающий Каспер Хёг открыл счёт. На 24-й минуте Хёг оформил дубль.

После шести туров норвежский клуб набрал три очка и занимает 32-е место. Английская команда заработала 13 очков и располагается на четвёртой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Сити» трижды пропустил от команды Хайкина в Лиге чемпионов! Прямой эфир на «Чемпионате»
«Сити» трижды пропустил от команды Хайкина в Лиге чемпионов! Прямой эфир на «Чемпионате»

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android