«Будё-Глимт» — «Ман Сити»: команда Гвардиолы пропустила два гола за две минуты

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:45 мск. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу хозяев. В прямом эфире встречу показывает Okko. Трансляцию этого матча также можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 22-й минуте нападающий Каспер Хёг открыл счёт. На 24-й минуте Хёг оформил дубль.

После шести туров норвежский клуб набрал три очка и занимает 32-е место. Английская команда заработала 13 очков и располагается на четвёртой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

