Хакими поделился эмоциями после поражения Марокко в финале Кубка Африки

Защитник сборной Марокко и «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался после поражения национальной команды в финале Кубка Африки, где она в дополнительное время уступила Сенегалу со счётом 0:1.

«После очень тяжёлых дней в попытках осмыслить всё произошедшее для меня важно высказаться от всего сердца. Прежде всего я хочу поблагодарить Его Величество за огромную работу, проделанную для того, чтобы этот Кубок Африки, который стал, без сомнения, лучшим в истории, проводился в нашей стране. Спасибо за дальновидность, поддержку и неизменную любовь к футболу и к Марокко. Спасибо нашему президенту Фаузи Лекджа за полную приверженность и за веру в нас на каждом этапе пути.

Не могу не поблагодарить марокканский народ. Спасибо, что присутствовали на каждой игре, проживали каждую минуту, каждую эмоцию. Вы были нашим 12-м игроком, нашей силой в момент, когда ноги были тяжёлыми, а сердце болело. Мы чувствовали вашу поддержку в Марокко и во всех уголках мира.

Я хочу от всего сердца поблагодарить Валида Реграги и весь его штаб, а особенно моих товарищей по команде. За работу, самоотверженность и огромные жертвы, которые мы принесли вместе во время этого Кубка африканских наций. Это были 35 дней совместной жизни, постоянных усилий, дисциплины и единства. Команда, которая показала миру, что Марокко не просто соревнуется — Марокко вдохновляет.

Сегодня эта сборная Марокко стала сильной, уважаемой и почитаемой командой, отражающей страну, которая уверенно движется вперёд и показывает миру, что она принадлежит к числу великих футбольных держав.

Каждая тренировка, каждый матч и каждый момент, проведённый вместе, воплощали в себе великие ценности: уважение, самопожертвование, смирение и огромную гордость за представление всей нации. Мы с честью несли имя Марокко и вселяли надежду в миллионы людей – как дома, так и за пределами наших границ.

Этот путь не заканчивается здесь. То, что мы пережили, закладывает прочный фундамент для будущего. С таким настроем, таким единством и такими амбициями нет предела тому, чего может достичь эта национальная команда. Будущее строится на том, что мы сеем сегодня», — написал Хакими на своей странице в социальной сети X.

