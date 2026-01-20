Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов высказался о переходе Лусиано Гонду из «Зенита» в ЦСКА

Александр Бубнов высказался о переходе Лусиано Гонду из «Зенита» в ЦСКА
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о переходе нападающего Лусиано Гонду из санкт-петербургского «Зенита» в московский ЦСКА. Аргентинец присоединился к армейцам в зимнее трансферное окно в обмен на защитника Игоря Дивеева.

«Сейчас Лусиано в ЦСКА получит практику, это будет игрок стартового состава. Плюс его хорошо встретили. Поэтому, думаю, сейчас он весь свой потенциал реализует, и это усиление для ЦСКА. Думаю, он сразу начнёт забивать.

Ещё мы сейчас посмотрим контрольные игры, как они будут играть. Моментов будет много, как и у «Зенита», потому что там сейчас есть кому создавать, а у него будет время для того, чтобы адаптироваться и реализовывать их», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Баринов и другие перестановки в ЦСКА, много новостей из «Динамо». Главное в РПЛ за неделю
Баринов и другие перестановки в ЦСКА, много новостей из «Динамо». Главное в РПЛ за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android