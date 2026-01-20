Александр Бубнов высказался о переходе Лусиано Гонду из «Зенита» в ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о переходе нападающего Лусиано Гонду из санкт-петербургского «Зенита» в московский ЦСКА. Аргентинец присоединился к армейцам в зимнее трансферное окно в обмен на защитника Игоря Дивеева.

«Сейчас Лусиано в ЦСКА получит практику, это будет игрок стартового состава. Плюс его хорошо встретили. Поэтому, думаю, сейчас он весь свой потенциал реализует, и это усиление для ЦСКА. Думаю, он сразу начнёт забивать.

Ещё мы сейчас посмотрим контрольные игры, как они будут играть. Моментов будет много, как и у «Зенита», потому что там сейчас есть кому создавать, а у него будет время для того, чтобы адаптироваться и реализовывать их», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».