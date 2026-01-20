Новый тренер «Рубина» Артига вспомнил свой приезд в Казань с «Барселоной» в 2014 году

Новый главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился воспоминаниями о поездке в Казань с юношеской командой «Барселоны» в 2014 году. Специалист возглавил клуб из столицы Татарстана 14 января, сменив на этом посту работавшего в клубе с 2023 года Рашида Рахимова.

– Вы уже бывали в Казани ещё в 2014 году, когда тренировали юношей «Барселоны» и выигрывали на базе «Рубина» турнир имени Ленара Гильмуллина. Могли ли вы ожидать, что в итоге судьба сложится так и вы станете главным тренером казанцев?

– Да, это правда! Вот так бывает в жизни, представляете? Удивительно, какие неожиданные повороты могут случаться на пути. Я всегда говорю, что самое главное — это честно делать своё дело, проявлять уважение к людям, работать на полную, потому что в жизни никогда не знаешь, что может случиться в будущем.

– Поездка на тот турнир и знакомство с Казанью – это стало для вас каким-то фактором, когда вы принимали предложение «Рубина»? У вас остались о клубе и городе хорошие и добрые воспоминания?

– Я прекрасно помню ту поездку в Казань, тот турнир, каким я запомнил город, который, кстати, стал ещё красивее и активно развивается.

Действительно получился любопытный сценарий: около 11 лет назад я приезжал сюда с «Барселоной», играл на турнире, а спустя много лет я стал тренером «Рубина». Жизнь полна сюрпризов. Я очень рад, что судьба выдала такой поворот и я вновь вернулся в Казань, — сказал Артига в интервью официальному сайту «Рубина».