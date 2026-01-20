Скидки
23:00 Мск
«Спортинг» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026

Комментарии

Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся португальский «Спортинг» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Спортинг»: Силва, Рейс, Морита, Катамо, Тринкан, Араухо, Фреснеда, Инасиу, Симойнш, Мангаш, Суарес.

«ПСЖ»: Шевалье, Маркиньос, Руис, Дембеле, Дуэ, Витинья, Маюлу, Мендеш, Баркола, Заир-Эмери, Пачо.

После шести туров португальский клуб набрал 10 очков и расположился на 14 месте в турнирной таблице. Французская команда заработала 13 очков, находясь на третьей строчке.

Календарь общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Таблица общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026
