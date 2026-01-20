«Спортинг» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся португальский «Спортинг» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Спортинг»: Силва, Рейс, Морита, Катамо, Тринкан, Араухо, Фреснеда, Инасиу, Симойнш, Мангаш, Суарес.

«ПСЖ»: Шевалье, Маркиньос, Руис, Дембеле, Дуэ, Витинья, Маюлу, Мендеш, Баркола, Заир-Эмери, Пачо.

После шести туров португальский клуб набрал 10 очков и расположился на 14 месте в турнирной таблице. Французская команда заработала 13 очков, находясь на третьей строчке.