«Реал» Мадрид — «Монако»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Эспен Эскос. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Хёйсен, Камавинга, Гюлер, Тчуамени, Беллингем, Мастантуоно, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

«Монако»: Кён, Вандерсон, Керер, Дайер, К. Энрике, Закария, Тезе, Аклиуш, Фати, Головин, Балогун.

После шести туров мадридский клуб набрал 12 очков и занимает седьмое место. Монегаски заработали девять очков и располагаются на 19-й строчке. В следующем туре «Реал» встретится с «Бенфикой» (28 января), а «Монако» — с «Ювентусом» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

