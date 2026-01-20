Скидки
Тренер «Челси» Росеньор высказался о будущем Стерлинга и Дисаси в команде

Тренер «Челси» Росеньор высказался о будущем Стерлинга и Дисаси в команде
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор дал комментарий касательно полузащитника Рахима Стерлинга и защитника Акселя Дисаси, а также их будущего в команде.

«У меня есть решение относительно Акселя, пару дней назад мы с ним хорошо поговорили. Когда я пришёл в команду, то сразу объявил игрокам, что для них всё начинается с чистого листа, поэтому мне и следовало поговорить с ним. Он отстаёт в плане физической формы, мы над этим поработаем.

С Рахимом мы также общаемся на тему того, что происходит с его карьерой. Надеюсь, в ближайшие дни появится какая-то ясность в этом вопросе», — приводит слова Росеньора Sky Sports.

