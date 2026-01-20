«Кайрат» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Поделиться
«Кайрат» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов после разгромного поражения в матче с «Брюгге» со счётом 1:4 в 7-м туре общего этапа соревнования.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 18:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
1 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Станкович – 32' 0:2 Ванакен – 38' 0:3 Верман – 74' 0:4 Мехеле – 84' 1:4 Садыбеков – 90+2'
Казахстанский клуб набрал одно очко в семи встречах и занимает последнее, 36-е место в таблице. «Кайрат» лишился шансов на выход в топ-24, позволяющий сыграть в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Отметим, что «Кайрат» впервые участвует в основной стадии соревнования.
В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов алма-атинская команда встретится с лондонским «Арсеналом». Эта игра состоится в среду, 28 января. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Материалы по теме
Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:
Комментарии
- 20 января 2026
-
22:42
-
22:36
-
22:31
-
22:30
-
22:22
-
22:07
-
22:06
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:49
-
21:45
-
21:35
-
21:33
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:23
-
21:08
-
21:03
-
20:59
-
20:59
-
20:58
-
20:51
-
20:45
-
20:39
-
20:38
-
20:33
-
20:30
-
20:29
-
20:21
-
20:20
-
20:06
-
20:03
-
20:00