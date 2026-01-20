Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кайрат» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

«Кайрат» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии

«Кайрат» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов после разгромного поражения в матче с «Брюгге» со счётом 1:4 в 7-м туре общего этапа соревнования.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 18:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
1 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Станкович – 32'     0:2 Ванакен – 38'     0:3 Верман – 74'     0:4 Мехеле – 84'     1:4 Садыбеков – 90+2'    

Казахстанский клуб набрал одно очко в семи встречах и занимает последнее, 36-е место в таблице. «Кайрат» лишился шансов на выход в топ-24, позволяющий сыграть в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что «Кайрат» впервые участвует в основной стадии соревнования.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов алма-атинская команда встретится с лондонским «Арсеналом». Эта игра состоится в среду, 28 января. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Кайрат» лишился шансов на стыки ЛЧ! Всё решил гол сына Станковича
«Кайрат» лишился шансов на стыки ЛЧ! Всё решил гол сына Станковича

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android