«Кайрат» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

«Кайрат» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов после разгромного поражения в матче с «Брюгге» со счётом 1:4 в 7-м туре общего этапа соревнования.

Казахстанский клуб набрал одно очко в семи встречах и занимает последнее, 36-е место в таблице. «Кайрат» лишился шансов на выход в топ-24, позволяющий сыграть в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что «Кайрат» впервые участвует в основной стадии соревнования.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов алма-атинская команда встретится с лондонским «Арсеналом». Эта игра состоится в среду, 28 января. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов: