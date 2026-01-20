Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Марокко попросил игроков команды простить Браима Диаса — Каддури

Комментарии

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги попросил своих игроков простить нападающего команды Браима Диаса после нереализованного пенальти. Об этом сообщает журналист Иллиес Каддури в социальной сети Х. На 90+24-й минуте в финале Кубка африканских наций с Сенегалом (0:1 д. вр.) футболист пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

По информации источника, тренер понимает, что, если эта негативная атмосфера быстро не успокоится, она может стать угнетающей и дестабилизировать команду во время подготовки к чемпионату мира.

Браим Диас стал лучшим бомбардиром Кубка Африки. На его счету пять забитых мячей на турнире.

