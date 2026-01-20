Главный тренер сборной Марокко попросил игроков команды простить Браима Диаса — Каддури

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги попросил своих игроков простить нападающего команды Браима Диаса после нереализованного пенальти. Об этом сообщает журналист Иллиес Каддури в социальной сети Х. На 90+24-й минуте в финале Кубка африканских наций с Сенегалом (0:1 д. вр.) футболист пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол.

По информации источника, тренер понимает, что, если эта негативная атмосфера быстро не успокоится, она может стать угнетающей и дестабилизировать команду во время подготовки к чемпионату мира.

Браим Диас стал лучшим бомбардиром Кубка Африки. На его счету пять забитых мячей на турнире.