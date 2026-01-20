Нападающий «Будё-Глимт» Хёг отметился статистическим достижением в Лиге чемпионов

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором играют «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити». Нападающий норвежской команды Каспер Хёг оформил дубль в этой игре, забив на 22-й и 24-й минутах. Тем самым футболист оформил самый быстрый дубль в матче Лиги чемпионов с «горожанами» с апреля 2019 года. Об этом сообщает Opta Sport.

В апреле 2019-го Сон Хын Мин, выступая за «Тоттенхэм Хотспур», оформил дубль в игре 1/4 финала турнира с «Манчестер Сити», отличившись на седьмой и 10-й минутах.

На данный момент «Манчестер Сити» с 13 очками располагается на четвёртой строчке в сводной таблице Лиги чемпионов. «Будё-Глимт» с тремя очками находится на 32-м месте.