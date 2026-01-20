Нападающий «Будё-Глимт» Хёг отметился статистическим достижением в Лиге чемпионов
В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором играют «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити». Нападающий норвежской команды Каспер Хёг оформил дубль в этой игре, забив на 22-й и 24-й минутах. Тем самым футболист оформил самый быстрый дубль в матче Лиги чемпионов с «горожанами» с апреля 2019 года. Об этом сообщает Opta Sport.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22' 2:0 Хёг – 24' 3:0 Хёуге – 58' 3:1 Шерки – 60'
Удаления: нет / Родри – 62'
В апреле 2019-го Сон Хын Мин, выступая за «Тоттенхэм Хотспур», оформил дубль в игре 1/4 финала турнира с «Манчестер Сити», отличившись на седьмой и 10-й минутах.
На данный момент «Манчестер Сити» с 13 очками располагается на четвёртой строчке в сводной таблице Лиги чемпионов. «Будё-Глимт» с тремя очками находится на 32-м месте.
