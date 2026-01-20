«Я был на стадионе». Артига — о победе «Рубина» над «Барселоной» в Лиге чемпионов

Новый главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился воспоминаниями о победе казанцев над «Барселоной» (2:1) в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2009/2010. Команды играли в Каталонии в рамках 3-го тура группы F. Победный гол забил вингер Гёкдениз Карадениз.

«Я был на стадионе и видел ту победу «Рубина». И должен сказать, что эхо той победы в Испании можно услышать и сейчас. Мой переход в «Рубин» активно обсуждался в испанской прессе во многом в контексте той самой победы.

Потому что, если в Каталонии и Испании есть какая-то известная всем российская команда, то это казанский «Рубин», благодаря победе над «Барсой», у которой был очень хороший и сильный состав, и которая была практически непобедимой, но «Рубин» победил их. Этот матч помнят все, потому что это была победа над одной из лучших команды «Барселоны» в истории», — сказал Артига в интервью официальному сайту «Рубина».