Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Будё-Глимт — Манчестер Сити, результат матча 20 января 2026, счет 3:1, 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Будё-Глимт» с Хайкиным победил «Ман Сити» в матче ЛЧ, Родри был удалён на 62-й минуте
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. В прямом эфире встречу показывал сервис Okko. Трансляцию этого матча также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

На 22-й минуте нападающий Каспер Хёг открыл счёт. На 24-й минуте Хёг оформил дубль. На 58-й минуте нападающий «Будё-Глимт» Йенс Петтер Хёуге довёл счёт до разгромного. На 60-й минуте нападающий гостей Райан Шерки отыграл один мяч.

На 61-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил первое предупреждение. На 62-й минуте испанец получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

В составе «Будё-Глимт» весь матч отыграл российский вратарь Никита Хайкин.

После семи матчей общего этапа турнира норвежский клуб набрал шесть очков и занимает 26-е место. Английская команда заработала 13 очков и располагается на четвёртой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ман Сити» в игре с «Будё-Глимт» выставил свой самый молодой стартовый состав в истории ЛЧ

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android