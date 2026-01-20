Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такого чудака никогда туда не пригласят». Бубнов — о работе Карпина в Испании

«Такого чудака никогда туда не пригласят». Бубнов — о работе Карпина в Испании
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил, может ли главный тренер сборной России Валерий Карпин получить приглашение в «Реал Сосьедад», а также назвал три клуба в Испании, которые, по его мнению, точно не позовут специалиста.

«Они сейчас «Барселону» обыграли. С учётом того, что его [Карпина] там знают, а сейчас показали, я не видел, с Хохловым когда — он там песни здорово поёт на испанском, он там аналитиком был, он там «Барселону», «Реал» так прикладывал. Тем более он в «Мальорке» был, выводил туда всех вниз.

Вверх он никого не выводил, он всех вниз, как и Армавир. Он любую команду может тренировать, кроме трёх: «Атлетико», «Реал» и «Барселона». Такого чудака, какое бы там положение ни было, его никогда туда не пригласят», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Барса» на глазах у Карпина воевала с офсайдами. И внезапно проиграла — и им, и матч
«Барса» на глазах у Карпина воевала с офсайдами. И внезапно проиграла — и им, и матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android