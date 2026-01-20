«Такого чудака никогда туда не пригласят». Бубнов — о работе Карпина в Испании

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил, может ли главный тренер сборной России Валерий Карпин получить приглашение в «Реал Сосьедад», а также назвал три клуба в Испании, которые, по его мнению, точно не позовут специалиста.

«Они сейчас «Барселону» обыграли. С учётом того, что его [Карпина] там знают, а сейчас показали, я не видел, с Хохловым когда — он там песни здорово поёт на испанском, он там аналитиком был, он там «Барселону», «Реал» так прикладывал. Тем более он в «Мальорке» был, выводил туда всех вниз.

Вверх он никого не выводил, он всех вниз, как и Армавир. Он любую команду может тренировать, кроме трёх: «Атлетико», «Реал» и «Барселона». Такого чудака, какое бы там положение ни было, его никогда туда не пригласят», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».