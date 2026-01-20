«Интер» рассматривает трансфер Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы» летом — Бендони

«Интер» проявляет интерес к голкиперу «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу, сообщает журналист Sky Sports Лука Бендони в социальной сети Х.

По информации источника, итальянский клуб вступил в предварительные переговоры с представителями футболиста, чтобы обсудить условия потенциального перехода летом. Аргентинец входит в шорт-лист «Интера» на случай, если клуб захочет приобрести опытного игрока на замену Яну Зоммеру.

В нынешнем сезоне 33-летний Мартинес провел 21 матч во всех турнирах, пропустив 20 голов и шесть раз отыграв «на ноль». Контракт игрока с английским клубом рассчитан до июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.