Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» рассматривает трансфер Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы» летом — Бендони

«Интер» рассматривает трансфер Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы» летом — Бендони
Комментарии

«Интер» проявляет интерес к голкиперу «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу, сообщает журналист Sky Sports Лука Бендони в социальной сети Х.

По информации источника, итальянский клуб вступил в предварительные переговоры с представителями футболиста, чтобы обсудить условия потенциального перехода летом. Аргентинец входит в шорт-лист «Интера» на случай, если клуб захочет приобрести опытного игрока на замену Яну Зоммеру.

В нынешнем сезоне 33-летний Мартинес провел 21 матч во всех турнирах, пропустив 20 голов и шесть раз отыграв «на ноль». Контракт игрока с английским клубом рассчитан до июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
«Интер» рассматривает полузащитника «Реала» в качестве летнего трансфера — Конур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android