«Будё-Глимт» одержал первую победу в рамках общего этапа Лиги чемпионов
«Будё-Глимт» со счётом 3:1 одолел «Манчестер Сити» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Это первая победа данной команды в рамках этой стадии турнира.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22' 2:0 Хёг – 24' 3:0 Хёуге – 58' 3:1 Шерки – 60'
Удаления: нет / Родри – 62'
В нынешнем розыгрыше общего этапа Лиги чемпионов «Будё-Глимт» сыграл вничью с пражской «Славией» и «Тоттенхэм Хотспур» — обе встречи завершились со счётом 2:2. После этого норвежская команда прошла через серию поражений в играх с «Галатасараем» (1:3), «Монако» (0:1) и «Ювентусом» (2:3). В предыдущем туре «Будё-Глимт» смог не уступить дортмундской« Боруссии» (2:2). В следующем, заключительном, туре «Будё-Глимт» 28 января на выезде встретится с «Атлетико».
После семи матчей общего этапа турнира норвежский клуб набрал шесть очков и занимает 26-е место в сводной турнирной таблице.
