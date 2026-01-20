Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Будё-Глимт» одержал первую победу в рамках общего этапа Лиги чемпионов

«Будё-Глимт» одержал первую победу в рамках общего этапа Лиги чемпионов
Комментарии

«Будё-Глимт» со счётом 3:1 одолел «Манчестер Сити» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Это первая победа данной команды в рамках этой стадии турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

В нынешнем розыгрыше общего этапа Лиги чемпионов «Будё-Глимт» сыграл вничью с пражской «Славией» и «Тоттенхэм Хотспур» — обе встречи завершились со счётом 2:2. После этого норвежская команда прошла через серию поражений в играх с «Галатасараем» (1:3), «Монако» (0:1) и «Ювентусом» (2:3). В предыдущем туре «Будё-Глимт» смог не уступить дортмундской« Боруссии» (2:2). В следующем, заключительном, туре «Будё-Глимт» 28 января на выезде встретится с «Атлетико».

После семи матчей общего этапа турнира норвежский клуб набрал шесть очков и занимает 26-е место в сводной турнирной таблице.

