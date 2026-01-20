Статистика вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в победном матче с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл на поле всё время матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», в котором норвежская команда победила со счётом 3:1.

В этой встрече 30-летний голкипер совершил четыре спасения и пропустил один мяч. Вратарь «горожан» Джанлуиджи Доннарумма сделал две сейва, при этом в его ворота забили три гола.

После семи матчей общего этапа турнира норвежский клуб набрал шесть очков и занимает 26-е место. Английская команда заработала 13 очков и располагается на четвёртой строчке. В следующем туре «Будё-Глимт» встретится с мадридским «Атлетико». Эта игра состоится 28 января.

