Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол

Статистика вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в победном матче с «Манчестер Сити» в ЛЧ
Комментарии

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл на поле всё время матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», в котором норвежская команда победила со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

В этой встрече 30-летний голкипер совершил четыре спасения и пропустил один мяч. Вратарь «горожан» Джанлуиджи Доннарумма сделал две сейва, при этом в его ворота забили три гола.

После семи матчей общего этапа турнира норвежский клуб набрал шесть очков и занимает 26-е место. Английская команда заработала 13 очков и располагается на четвёртой строчке. В следующем туре «Будё-Глимт» встретится с мадридским «Атлетико». Эта игра состоится 28 января.

Российские футболисты за рубежом:

