Бубнов — о Карпине: расписался в своей беспомощности. В Испании он работу найдёт

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги работы главного тренера сборной России Валерия Карпина в московском «Динамо», а также выразил уверенность, что специалист сможет получить приглашения от клубов из чемпионата Испании.

«Если вдруг у Карпина работы не будет, то в Испании он её найдёт. Недвижимость у него есть, всё нормально. Так что за это вы не переживайте. Я не уверен, что он возвратится в «Ростов» и что «Ростов» его вообще возьмёт. Он расписался в своей беспомощности.

Я тебе говорил, что седьмое место – их. А они сейчас могут седьмое место занять. Как он здесь с Армавиром, он его в какую лигу вывел? В Третью или во Вторую? А его приглашает «Мальорка». Сейчас говорит: «Я не свободен, я в сборной». Начинаются эти понты. Потом, зачем ездить туда в Сосьедад и встречаться с Захаряном, если он не играл?» — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».