«Спортинг» — «ПСЖ»: гол Заира-Эмери был отменён после видеопросмотра

В эти минуты проходит матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются португальский «Спортинг» и французский «ПСЖ». Команды играют на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери забил первый гол, который был отменён после видеопросмотра.

После шести туров португальский клуб набрал 10 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Французская команда заработала 13 очков и расположилась на третьей строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».