Эменике: Карпин способен тренировать «Реал Сосьедад» и другие клубы Ла Лиги

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике ответил на вопрос о способности российского специалиста Валерия Карпина тренировать «Реал Сосьедад». Ранее Карпин посетил матч команды из Сан-Себастьяна с «Барселоной» (2:1) в 20-м туре Ла Лиги.

«Способен ли Карпин тренировать «Реал Сосьедад»? Конечно, способен! У меня нет никаких сомнений в этом. И не только «Реал Сосьедад», но и другие клубы Ла Лиги», – приводит слова Эменике Metaratings.

Карпин выступал в составе «Реала Сосьедад» с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005 год. За этот период российский полузащитник принял участие в 194 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 37 голами и девятью результативными передачами.

Эменике и Карпин ранее вместе работали в «Спартаке».

