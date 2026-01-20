Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Интер» — «Арсенал»: Сучич сравнял счёт на 18-й минуте
В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Интер» и «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. В качестве главного арбитра матча выступает Жоау Педру Пиньейру (Португалия). На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
2-й тайм
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Жезус – 10'     1:1 Сучич – 18'     1:2 Жезус – 31'    

На 18-й минуте Петар Сучич забил ответный мяч. Ранее, на 10-й минуте, Габриэл Жезус открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд.

После шести туров миланский клуб набрал 12 очков и занимает шестое место. Английская команда заработала 18 очков и располагается на первой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
