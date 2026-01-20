IFAB не поддержал введение «офсайда Венгера» в ближайшее время — AS

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на данный момент исключил возможность массового применения офсайда в соответствии с рекомендациями экс-тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера. Об этом сообщает AS.

По информации источника, вопрос был отложен, чтобы провести дальнейшее тестирование, на которое согласились в канадской Премьер-лиге. Окончательное решение насчёт нового правила офсайда примут на общем собрании IFAB в Кардиффе 28 февраля. После этого от идеи могут как отказаться, так и начать тестировать в Канаде.

Напомним, «офсайд Венгера» предполагает, что футболист считается в положении «вне игры», только если он всем телом опередил последнего защитника.