«Спасибо, северяне, что ломаете стереотипы». Елагин — о победе «Будё-Глимт» над «Ман Сити»

Футбольный комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором «Будё-Глимт» переиграл «Манчестер Сити» (3:1).

«Мы так привыкли жить в тепличных условиях стереотипов, что поражение миллиардеров из «Ман Сити» от скромного «Будё-Глимт» [со счётом] 1:3 (!) воспринимаем, как нечто фантастичное. А почему? Забыли, как феерили норвежцы в Лиге Европы, дойдя до полуфинала? Викинги умеют играть в футбол и уж на один матч, тем более против Гвардиолы, собраться могут (и смогли) и выдать (и выдали) на-гора! Да, «Сити» не в лучшей форме, оборона — без слёз не взглянешь. Но это их проблемы. Норвежцы были великолепны: в отборе, в переходе из обороны в атаку и в самой штрафной соперника. Они пять штук Доннарумме отгрузили (два не засчитали). Так что никакая это не сенсация. Спасибо, северяне, что так лихо ломаете стереотипы, делая ЛЧ намного интереснее», — написал Елагин в телеграм-канале.