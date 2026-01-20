Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спасибо, северяне, что ломаете стереотипы». Елагин — о победе «Будё-Глимт» над «Ман Сити»

«Спасибо, северяне, что ломаете стереотипы». Елагин — о победе «Будё-Глимт» над «Ман Сити»
Комментарии

Футбольный комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором «Будё-Глимт» переиграл «Манчестер Сити» (3:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

«Мы так привыкли жить в тепличных условиях стереотипов, что поражение миллиардеров из «Ман Сити» от скромного «Будё-Глимт» [со счётом] 1:3 (!) воспринимаем, как нечто фантастичное. А почему? Забыли, как феерили норвежцы в Лиге Европы, дойдя до полуфинала? Викинги умеют играть в футбол и уж на один матч, тем более против Гвардиолы, собраться могут (и смогли) и выдать (и выдали) на-гора! Да, «Сити» не в лучшей форме, оборона — без слёз не взглянешь. Но это их проблемы. Норвежцы были великолепны: в отборе, в переходе из обороны в атаку и в самой штрафной соперника. Они пять штук Доннарумме отгрузили (два не засчитали). Так что никакая это не сенсация. Спасибо, северяне, что так лихо ломаете стереотипы, делая ЛЧ намного интереснее», — написал Елагин в телеграм-канале.

Материалы по теме
Сенсационный провал «Сити» в ЛЧ! «Будё» с Хайкиным команду Пепа почти не заметил
Сенсационный провал «Сити» в ЛЧ! «Будё» с Хайкиным команду Пепа почти не заметил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android