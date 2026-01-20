Скидки
Главная Футбол Новости

«Там эти Абаскали рядом не стоят». Бубнов — о назначении Карседо в «Спартак»

«Там эти Абаскали рядом не стоят». Бубнов — о назначении Карседо в «Спартак»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о назначении испанца Хуана Карседо на должность главного тренера московского «Спартака». Ранее специалист уже работал в клубе в качестве ассистента соотечественника Унаи Эмери.

«Честно говоря, когда он работал с Эмери, я не знал, что он у него был в тренерском штабе. А потом я посмотрел, где он работал — там вот эти Абаскали все рядом не стоят. И другие тренеры, они рядом с ним не стоят, какой у него колоссальный опыт.

Я уже говорил по поводу книги Карло Анчелотти, почитал, и я тоже в своё время считал, что, прежде чем главным тренером работать, надо поработать вторым под очень хорошим тренером. Причём не там, где борются за выживание, а там, где побеждают. И об этом говорит Анчелотти», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

