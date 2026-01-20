«Интер» — «Арсенал»: Жезус оформил дубль на 31-й минуте

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Интер» и «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. В качестве главного арбитра матча выступает Жоау Педру Пиньейру (Португалия). На данный момент счёт 2:1 в пользу лондонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте Габриэл Жезус оформил дубль. Ранее, на 10-й минуте, Жезус открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд. На 18-й минуте Петар Сучич забил ответный мяч.

После шести туров миланский клуб набрал 12 очков и занимает шестое место. Английская команда заработала 18 очков и располагается на первой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.