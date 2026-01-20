Фото: Мбаппе сделал извиняющийся жест после гола в ворота «Монако»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сделал извиняющийся жест после того, как поразил ворота «Монако» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Чемпион мира находился в системе монегасков с 2013 по 2018 год.

Фото: Кадр из трансляции Okko

В составе взрослой команды «Монако» Мбаппе принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и 16 результативными передачами.

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Эспен Эскос. После шести туров мадридский клуб набрал 12 очков и занимает седьмое место. Монегаски заработали девять очков и располагаются на 19-й строчке. В следующем туре «Реал» встретится с «Бенфикой» (28 января), а «Монако» — с «Ювентусом» (28 января).

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: