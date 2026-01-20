Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола объяснил, почему «Ман Сити» проиграл «Будё-Глимт» в матче Лиги чемпионов

Гвардиола объяснил, почему «Ман Сити» проиграл «Будё-Глимт» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в матче с «Будё-Глимт» со счётом 1:3 в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

«Я знаю, насколько хороша команда «Будё-Глимт», я не недооценивал её. Их полуфинал Лиги Европы в прошлом сезоне ещё свеж в памяти, а у нас случились травмы важных игроков. К тому же наша команда играла вдесятером против 11.

Нам нужно изменить динамику в следующих матчах с «Вулверхэмптоном» и «Галатасараем». Мы были вялыми во встрече с «Манчестер Юнайтед», но не сегодня. У нас нет Савиньо, Жереми [Доку], наших вингеров. В других позициях нам также не хватает футболистов, способных обеспечить нам бо́льшую стабильность.

«Будё-Глимт» был хорошо организован, нам пришлось помучиться. Команда соперника сыграла действительно хорошо, и мы поздравляем их. У нас есть ощущение, что во многих аспектах всё идёт не так, и нам нужно попытаться это изменить», — приводит слова Гвардиолы City Xtra на своей странице в социальной сети X.

Материалы по теме
Статистика вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в победном матче с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android