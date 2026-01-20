Гвардиола объяснил, почему «Ман Сити» проиграл «Будё-Глимт» в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в матче с «Будё-Глимт» со счётом 1:3 в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Я знаю, насколько хороша команда «Будё-Глимт», я не недооценивал её. Их полуфинал Лиги Европы в прошлом сезоне ещё свеж в памяти, а у нас случились травмы важных игроков. К тому же наша команда играла вдесятером против 11.

Нам нужно изменить динамику в следующих матчах с «Вулверхэмптоном» и «Галатасараем». Мы были вялыми во встрече с «Манчестер Юнайтед», но не сегодня. У нас нет Савиньо, Жереми [Доку], наших вингеров. В других позициях нам также не хватает футболистов, способных обеспечить нам бо́льшую стабильность.

«Будё-Глимт» был хорошо организован, нам пришлось помучиться. Команда соперника сыграла действительно хорошо, и мы поздравляем их. У нас есть ощущение, что во многих аспектах всё идёт не так, и нам нужно попытаться это изменить», — приводит слова Гвардиолы City Xtra на своей странице в социальной сети X.

