Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будё-Глимт» стал шестым клубом, забившим «Манчестер Сити» 3+ гола за матч Лиги чемпионов

«Будё-Глимт» стал шестым клубом, забившим «Манчестер Сити» 3+ гола за матч Лиги чемпионов
Комментарии

Норвежский «Будё-Глимт» стал шестой командой в истории Лиги чемпионов УЕФА, которой удалось забить 3+ гола в ворота «Манчестер Сити» в матче главного клубного турнира Европы. Встреча 7-го тура общего этапа проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

Как сообщает Opta Sport, ранее лишь пять клубов забивали в ворота «Манчестер Сити» три и более голов за матч. Данное достижение покорялось мадридскому «Реалу» (февраль 2025-го), «Спортингу» (ноябрь 2024-го), «Ливерпулю» (апрель 2018-го), «Барселоне» (октябрь 2016-го) и «Баварии» (октябрь 2013-го).

После семи встреч общего этапа турнира «Будё-Глимт» набрал шесть очков и занимает 26-е место. «Манчестер Сити» заработал 13 очков и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Сенсационный провал «Сити» в ЛЧ! «Будё» с Хайкиным команду Пепа почти не заметил
Сенсационный провал «Сити» в ЛЧ! «Будё» с Хайкиным команду Пепа почти не заметил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android