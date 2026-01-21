«Будё-Глимт» стал шестым клубом, забившим «Манчестер Сити» 3+ гола за матч Лиги чемпионов

Норвежский «Будё-Глимт» стал шестой командой в истории Лиги чемпионов УЕФА, которой удалось забить 3+ гола в ворота «Манчестер Сити» в матче главного клубного турнира Европы. Встреча 7-го тура общего этапа проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.
Как сообщает Opta Sport, ранее лишь пять клубов забивали в ворота «Манчестер Сити» три и более голов за матч. Данное достижение покорялось мадридскому «Реалу» (февраль 2025-го), «Спортингу» (ноябрь 2024-го), «Ливерпулю» (апрель 2018-го), «Барселоне» (октябрь 2016-го) и «Баварии» (октябрь 2013-го).
После семи встреч общего этапа турнира «Будё-Глимт» набрал шесть очков и занимает 26-е место. «Манчестер Сити» заработал 13 очков и располагается на четвёртой строчке.
- 21 января 2026
-
00:16
-
00:15
-
00:12
-
00:04
- 20 января 2026
-
23:57
-
23:50
-
23:46
-
23:39
-
23:34
-
23:34
-
23:30
-
23:30
-
23:30
-
23:26
-
23:24
-
23:20
-
23:13
-
23:12
-
23:10
-
23:09
-
23:06
-
23:00
-
22:59
-
22:52
-
22:45
-
22:42
-
22:36
-
22:31
-
22:30
-
22:22
-
22:07
-
22:06
-
22:06
-
22:02
-
22:00