«По-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал». Карпин — о матче «Монако» с «Реалом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин записал видео с матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Монако». После первого тайма монегаски проигрывают со счётом 0:2. В стартовом составе гостей вышел российский полузащитник Александр Головин.
«45-я минута пошла первого тайма. «Монако» «горит» 0:2. По-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал, что-то не то», — сказал Карпин в видео в своём телеграм-канале.
Напомним, перед началом игры «Монако» и «Реала» Карпин в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с полузащитником монегасков Александром Головиным. При этом главный тренер сборной России сопроводил публикацию комментарием: «Дал Сане несколько советов перед матчем с «Реалом».
Как сборная России играет при Карпине:
- 21 января 2026
-
00:16
-
00:15
-
00:12
-
00:04
- 20 января 2026
-
23:57
-
23:50
-
23:46
-
23:39
-
23:34
-
23:34
-
23:30
-
23:30
-
23:30
-
23:26
-
23:24
-
23:20
-
23:13
-
23:12
-
23:10
-
23:09
-
23:06
-
23:00
-
22:59
-
22:52
-
22:45
-
22:42
-
22:36
-
22:31
-
22:30
-
22:22
-
22:07
-
22:06
-
22:06
-
22:02
-
22:00