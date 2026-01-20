Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«По-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал». Карпин — о матче «Монако» с «Реалом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин записал видео с матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Монако». После первого тайма монегаски проигрывают со счётом 0:2. В стартовом составе гостей вышел российский полузащитник Александр Головин.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
4 : 0
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'    

«45-я минута пошла первого тайма. «Монако» «горит» 0:2. По-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал, что-то не то», — сказал Карпин в видео в своём телеграм-канале.

Напомним, перед началом игры «Монако» и «Реала» Карпин в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с полузащитником монегасков Александром Головиным. При этом главный тренер сборной России сопроводил публикацию комментарием: «Дал Сане несколько советов перед матчем с «Реалом».

«Дал Сане несколько советов перед матчем с «Реалом». Карпин опубликовал фото с Головиным

Как сборная России играет при Карпине:

