Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
23:00 Мск
Родри — второй игрок английского клуба, получивший две жёлтые меньше чем за минуту в ЛЧ

Родри — второй игрок английского клуба, получивший две жёлтые меньше чем за минуту в ЛЧ
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил две жёлтые карточки за 53 секунды в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Будё-Глимт» (1:3). Как сообщает OptaJoe, он стал вторым игроком английского клуба в ЛЧ, заработавшим два предупреждения за такое короткое время.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

Последний раз быстрее удалялся Уэйн Руни в составе «Манчестер Юнайтед» во встрече с «Вильярреалом» в сентябре 2005 года. Между предупреждениями прошло четыре секунды.

Испанец получил две жёлтые карточки – на 61-й и 62-й минутах. На отметке 60.19 Родри в центральном круге выставил ногу перед Хоконом Эвьеном и сбил его. На 61.11 полузащитник сбил Оле-Дидрика Бломберга в центре поля, прихватив его за плечо.

