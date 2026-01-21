Родри — второй игрок английского клуба, получивший две жёлтые меньше чем за минуту в ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил две жёлтые карточки за 53 секунды в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Будё-Глимт» (1:3). Как сообщает OptaJoe, он стал вторым игроком английского клуба в ЛЧ, заработавшим два предупреждения за такое короткое время.

Последний раз быстрее удалялся Уэйн Руни в составе «Манчестер Юнайтед» во встрече с «Вильярреалом» в сентябре 2005 года. Между предупреждениями прошло четыре секунды.

Испанец получил две жёлтые карточки – на 61-й и 62-й минутах. На отметке 60.19 Родри в центральном круге выставил ногу перед Хоконом Эвьеном и сбил его. На 61.11 полузащитник сбил Оле-Дидрика Бломберга в центре поля, прихватив его за плечо.