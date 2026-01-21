«Спортинг» — «ПСЖ»: Луис Суарес вывел португальский клуб вперёд на 74-й минуте
В эти минуты проходит матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются португальский «Спортинг» и французский «ПСЖ». Команды играют на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Счёт — 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Суарес – 74' 1:1 Кварацхелия – 79' 2:1 Суарес – 90'
На 74-й минуте нападающий «Спортинга» Луис Суарес забил первый гол.
После шести туров португальский клуб набрал 10 очков и расположился на 14 месте в турнирной таблице. Французская команда заработала 13 очков и расположилась на третьей строчке.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».
