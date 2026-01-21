Стала известна позиция игрока ЦСКА Алеррандро насчёт возвращения в Бразилию

«Интернасьонал» продолжает вести переговоры о подписании контракта с нападающим московского ЦСКА Алеррандро. Об этом сообщает журналист Леонардо Молл на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 26-летний форвард хочет вернуться в бразильский футбол. Алеррандро считает проект «Интернасьонала» перспективным, однако на текущий момент клуб из Порту-Алегри не делал официального предложения красно-синим по покупке футболиста.

Алеррандро перешёл в ЦСКА зимой 2025 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

