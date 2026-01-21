«Барселона» сообщила о смерти экс-игрока и тренера клуба Мюллера

Испанская «Барселона» сообщила о смерти бывшего футболиста и главного тренера команды Люсьена Мюллера. Француз с немецкими корнями выступал за каталонцев в 60-е годы прошлого века.

«Во вторник, 20 марта, Люсьен Мюллер скончался в возрасте 91 года. Он перешёл в клуб из мадридского «Реала» в 1965 году. Играя на позиции центрального полузащитника, он провёл три года в основной команде «Барселоны». За 125 матчей он забил пять голов и выиграл Кубок ярмарок и Кубок Испании. Он покинул «Барселону» и подписал контракт с «Бургосом» с сезоне-1967/1968.

10 лет спустя он вернулся в «Барселону» в качестве тренера основной команды в сезоне-1978/1979, когда президентом был Хосеп Луис Нуньес. Предыдущие сезоны в других испанских командах первого дивизиона складывались для Мюллера очень удачно, но удача не улыбнулась ему на посту тренера, и до конца сезона его заменил помощник Жоаким Рифе», — говорится в сообщении на официальном сайте «Барселоны».