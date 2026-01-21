Винисиус Жуниор вышел на второе места в рейтинге по голевым передачам за «Реал» в ЛЧ

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором играют «Реал» и «Монако». Крайний нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор в этой игре отдал две голевые передачи. Таким образом, общее количество таковых у бразильца в Лиге чемпионов 28 — это второй показатель за всю историю выступления «Королевского клуба» в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Madrid Xtra.

Лидером данного рейтинга является Криштиану Роналду с 31 голевой передачей за «Реал» в Лиге чемпионов, на третьем месте находится Карим Бензема (27).

Контракт Винисиуса с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 150 млн.