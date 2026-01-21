Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олимпиакос — Байер, результат матча 20 января 2026, счёт 2:0, 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Олимпиакос» уверенно победил «Байер» в матче 7-го тура Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между греческим «Олимпиакосом» и немецким «Байером». Команды играли на стадионе имени Георгиоса Караискакиса (Пирей, Греция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маурицио Мариани из Рима (Италия). Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
2 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Коштинья – 2'     2:0 Тареми – 45+1'    

На второй минуте защитник «Олимпиакоса» Коштинья открыл счёт в матче. На 45+1-й минуте иранский нападающий Мехди Тареми удвоил преимущество греков.

Таким образом, «Олимпиакос» набрал восемь очков в общем этапе. В активе «Байера» осталось девять очков после семи встреч. В заключительном туре греческий клуб на выезде сразится с «Аяксом», а немцы на своём поле примут «Вильярреал». Обе игры пройдут в среду, 28 января.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события среды: Лига чемпионов, Australian Open, яркий хоккей и баскетбол
Топ-события среды: Лига чемпионов, Australian Open, яркий хоккей и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android