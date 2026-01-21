«Олимпиакос» уверенно победил «Байер» в матче 7-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между греческим «Олимпиакосом» и немецким «Байером». Команды играли на стадионе имени Георгиоса Караискакиса (Пирей, Греция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маурицио Мариани из Рима (Италия). Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На второй минуте защитник «Олимпиакоса» Коштинья открыл счёт в матче. На 45+1-й минуте иранский нападающий Мехди Тареми удвоил преимущество греков.

Таким образом, «Олимпиакос» набрал восемь очков в общем этапе. В активе «Байера» осталось девять очков после семи встреч. В заключительном туре греческий клуб на выезде сразится с «Аяксом», а немцы на своём поле примут «Вильярреал». Обе игры пройдут в среду, 28 января.