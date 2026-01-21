Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Жерсон обратился к болельщикам «Крузейро»

Экс-игрок «Зенита» Жерсон обратился к болельщикам «Крузейро»
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Жерсон, ныне являющийся футболистом «Крузейро», обратился к болельщикам бразильского клуба.

«Эй, «Синяя нация»! Я уже зарегистрирован и могу дебютировать. Рассчитываю на вас в четверг на «Минейране», — сказал Жерсон в видео, опубликованном в аккаунте «Крузейро» в социальной сети Х.

Полузащитник перешёл в «Зенит» минувшим летом. 10 января было объявлено о переходе Жерсона в «Крузейро». За сине-бело-голубых футболист провёл 15 матчей, где забил два гола. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского полузащитника составляет € 18 млн.

Материалы по теме
«Эти качества делают его ключевым в организации игры». Кого «Зенит» берёт вместо Жерсона
«Эти качества делают его ключевым в организации игры». Кого «Зенит» берёт вместо Жерсона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android