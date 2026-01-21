Экс-игрок «Зенита» Жерсон обратился к болельщикам «Крузейро»

Бывший полузащитник «Зенита» Жерсон, ныне являющийся футболистом «Крузейро», обратился к болельщикам бразильского клуба.

«Эй, «Синяя нация»! Я уже зарегистрирован и могу дебютировать. Рассчитываю на вас в четверг на «Минейране», — сказал Жерсон в видео, опубликованном в аккаунте «Крузейро» в социальной сети Х.

Полузащитник перешёл в «Зенит» минувшим летом. 10 января было объявлено о переходе Жерсона в «Крузейро». За сине-бело-голубых футболист провёл 15 матчей, где забил два гола. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского полузащитника составляет € 18 млн.