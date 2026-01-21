Скидки
Вильярреал — Аякс, результат матча 20 января 2026, счёт 1:2, 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Аякс» благодаря голу на 90-й минуте вырвал победу у «Вильярреала» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между испанским «Вильярреалом» и нидерландским «Аяксом». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ник Уолш (Шотландия). Волевую победу со счётом 2:1 одержали футболисты амстердамского клуба.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
1 : 2
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Олувасейи – 49'     1:1 Глух – 61'     1:2 Эдвардсен – 90'    

На 49-й минуте нападающий «Вильярреала» Тани Олувасейи открыл счёт в матче. На 61-й минуте полузащитник «Аякса» Оскар Глух восстановил равенство в счёте. На 90-й минуте нападающий Оливер Эдвардсен принёс гостям победу.

Таким образом, «Вильярреал» остался с одним очком в активе, а «Аякс» набрал шесть очков в семи играх. Обе команды находятся вне зоны плей-офф. В заключительном туре нидерландский клуб сразится дома с «Олимпиакосом», а испанцы встретятся на выезде с «Байером». Обе игры пройдут в среду, 28 января.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
