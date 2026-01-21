Тер Штеген перешёл из «Барселоны» в «Жирону» на правах аренды

«Жирона» на официальном сайте объявила о переходе вратаря Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне 33-летний вратарь принял участие в одном матче Кубка Испании. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В её составе немецкий голкипер выигрывал Лигу чемпионов и шесть раз становился чемпионом Испании.

