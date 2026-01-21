«Спортинг» — «ПСЖ»: Кварацхелия сравнял счёт на 79-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются португальский «Спортинг» и французский «ПСЖ». Команды играют на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 79-й минуте нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия сравнял счёт. Ранее форвард «Спортинга» Луис Суарес забил первый гол в матче.

После шести туров португальский клуб набрал 10 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Французская команда заработала 13 очков и расположилась на третьей строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».