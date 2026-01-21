Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Это досадно». Холанд извинился за свою игру в матче с «Будё-Глимт»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд обратился к болельщикам после проигранного матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Будё-Глимт» со счётом 1:3.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

«Мне нечего сказать. Я беру на себя всю ответственность за то, что не смог забить. Я просто приношу извинения всем: каждому болельщику «Манчестер Сити», каждому болельщику, который приехал в Будё, потому что в итоге это [произошедшее на поле] досадно», — приводит слова Холанда TNT Sports.

После семи встреч общего этапа турнира норвежский клуб набрал шесть очков и занимает 27-е место. Английская команда заработала 13 очков и располагается на седьмой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

