«Это досадно». Холанд извинился за свою игру в матче с «Будё-Глимт»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд обратился к болельщикам после проигранного матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Будё-Глимт» со счётом 1:3.
«Мне нечего сказать. Я беру на себя всю ответственность за то, что не смог забить. Я просто приношу извинения всем: каждому болельщику «Манчестер Сити», каждому болельщику, который приехал в Будё, потому что в итоге это [произошедшее на поле] досадно», — приводит слова Холанда TNT Sports.
После семи встреч общего этапа турнира норвежский клуб набрал шесть очков и занимает 27-е место. Английская команда заработала 13 очков и располагается на седьмой строчке.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:
