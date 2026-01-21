Скидки
Главная Футбол Новости

Реал Мадрид — Монако, результат матча 20 января 2026, счет 6:1, 7-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Реал» со счётом 6:1 разгромил «Монако» в матче ЛЧ, Головин был заменён на 84-й минуте
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Реал» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Эспен Эскос. Матч закончился со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

На пятой минуте счёт открыл нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 26-й минуте Мбаппе оформил дубль. В начале второго тайма нападающий «сливочных» Франко Мастантуоно довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте защитник «Монако» Тило Керер поразил собственные ворота. На 63-й минуте вингер Винисиус Жуниор забил пятый гол «Королевского клуба». На 72-й минуте защитник Джордан Тезе сократил отставание «Монако». На 80-й минуте забитым мячом отметился полузащитник хозяев Джуд Беллингем.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 84-й минуте.

После семи матчей общего этапа мадридский клуб набрал 15 очков и занимает второе место. Монегаски заработали девять очков и располагаются на 20-й строчке. В следующем туре «Реал» встретится с «Бенфикой» (28 января), а «Монако» — с «Ювентусом» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
«По-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал». Карпин — о матче «Монако» с «Реалом»

Российские футболисты за рубежом:

Новости. Футбол
