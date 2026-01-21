Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер — Арсенал, результат матча 20 января, счёт 1:3, Лига чемпионов 2025/2026

Дубль Жезуса помог «Арсеналу» переиграть «Интер» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Комментарии

Окончен матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Интер» и «Арсенал». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. В качестве главного арбитра матча выступил Жоау Педру Пиньейру (Португалия).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Жезус – 10'     1:1 Сучич – 18'     1:2 Жезус – 31'     1:3 Дьёкереш – 84'    

На 10-й минуте Габриэл Жезус открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд. На 18-й минуте Петар Сучич забил ответный мяч. На 31-й минуте Жезус оформил дубль. На 84-й минуте Виктор Дьёкереш забил третий мяч гостей.

После этой игры «Интер» с 12 очками находится на восьмом месте в турнирной табилце Лиги чемпионов, «Арсенал» лидирует с 21 очком.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Арсенал» проявляет интерес к защитнику мадридского «Реала» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android