Дубль Жезуса помог «Арсеналу» переиграть «Интер» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов

Окончен матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Интер» и «Арсенал». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. В качестве главного арбитра матча выступил Жоау Педру Пиньейру (Португалия).

На 10-й минуте Габриэл Жезус открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд. На 18-й минуте Петар Сучич забил ответный мяч. На 31-й минуте Жезус оформил дубль. На 84-й минуте Виктор Дьёкереш забил третий мяч гостей.

После этой игры «Интер» с 12 очками находится на восьмом месте в турнирной табилце Лиги чемпионов, «Арсенал» лидирует с 21 очком.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.