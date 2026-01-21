Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» проиграл «Спортингу» в матче Лиги чемпионов, пропустив гол на 90-й минуте

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между португальским «Спортингом» и французским «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Суарес – 74'     1:1 Кварацхелия – 79'     2:1 Суарес – 90'    

На 30-й минуте полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери открыл счёт, однако гол был отменён после видеопросмотра. На 74-й минуте нападающий «Спортинга» Луис Суарес забил первый гол. На 79-й минуте форвард парижского клуба Хвича Кварацхелия сравнял счёт. На последней минуте основного времени Суарес вывел хозяев вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:1.

После семи туров португальский клуб набрал 13 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Французская команда заработала 13 очков и находится на пятой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».

