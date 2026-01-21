«ПСЖ» проиграл «Спортингу» в матче Лиги чемпионов, пропустив гол на 90-й минуте

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между португальским «Спортингом» и французским «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

На 30-й минуте полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери открыл счёт, однако гол был отменён после видеопросмотра. На 74-й минуте нападающий «Спортинга» Луис Суарес забил первый гол. На 79-й минуте форвард парижского клуба Хвича Кварацхелия сравнял счёт. На последней минуте основного времени Суарес вывел хозяев вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:1.

После семи туров португальский клуб набрал 13 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Французская команда заработала 13 очков и находится на пятой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».