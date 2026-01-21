Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 20 января, календарь, таблица

Комментарии

Во вторник, 20 января, состоялись девять встреч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 20 января:

«Кайрат» (Казахстан) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:4;
«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 3:1;
«Копенгаген» (Дания) — «Наполи» (Италия) — 1:1;
«Вильярреал» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды) — 1:2;
«Олимпиакос» (Греция) — «Байер» (Германия) — 2:0;
«Спортинг» (Португалия) — «ПСЖ» (Франция) — 2:1;
«Интер» (Италия) — «Арсенал» (Англия) — 1:3;
«Тоттенхэм» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 2:0;
«Реал» Мадрид (Испания) — «Монако» (Монако) — 6:1.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

