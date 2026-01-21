Скидки
«Когда Дивеев здоров, его можно описать одним словом». Радимов — о новичке «Зенита»

Комментарии

Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался о переходе к сине-бело-голубым из армейского клуба 26-летнего центрального защитника сборной России Игоря Дивеева.

«Это железный игрок основы для «Зенита». Это футболист национальной команды! Причём он находится в хорошем возрасте, хотя надо отметить, что в последнее время его преследуют травмы. Когда Дивеев здоров, то его можно описать одним словом. Гарантия. Гарантия качества обороны, проверенная временем.

В моём понимании Нино – Дивеев должны быть основной парой центральных защитников «Зенита». Нино не даёт никаких оснований усомниться в себе, тогда как его напарник много раз менялся. Дивеев может занять это место, тем более что его российский паспорт облегчит варьирование состава в атаке», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

11 января официальный телеграм-канал «Зенита» объявил о переходе из ЦСКА центрального защитника Игоря Дивеева, взамен в московский клуб отправился аргентинский нападающий Лусиано Гонду. В текущем сезоне на счету Дивеева 19 матчей за красно-синих во всех турнирах и три забитых мяча.

Видео: Идеальный футболист по версии Игоря Дивеева:

