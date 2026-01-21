«Арсенал» установил клубный рекорд Лиги чемпионов всех времён

«Арсенал» победил «Интер» со счётом 3:1 в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 и установил клубный рекорд главного европейского турнира всех времён.

Как сообщает Squawka, «канониры» впервые в своей истории выиграли семь встреч подряд в Лиге чемпионов. Общий счёт по голам в этих матчах – 20:2.

Напомним, ранее до встречи с «Интером» в главном еврокубке «Арсенал» одолел «Атлетик» (2:0), «Олимпиакос» (2:0), «Атлетико» (4:0), чешскую «Славию» (3:0), «Баварию» (3:1) и «Брюгге» (3:0). «Арсенал» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов. После этой игры «Интер» с 12 очками находится на девятом месте.