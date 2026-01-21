Килиан Мбаппе оформил 20 голевых действий в 15 матчах со своим бывшим клубом «Монако»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился двумя забитыми голами в домашнем матче 7-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (6:1), который завершился в Мадриде в ночь с 20 на 21 января мск.

Поле этого дубля на счету Мбаппе 20 голевых действий в 15 встречах с монегасками — 13 забитых мячей и семь результативных передач. Чаще Килиан забивал и оформлял результативные действия только в играх с «Монпелье» — 15 голов и девять ассистов в 15 матчах.

Килиан Мбаппе является воспитанником «Монако», за взрослую команду монегасков форвард забил 27 мячей и отдал 16 результативных передач в 60 встречах во всех турнирах в период с декабря 2015 года по май 2017 года.

