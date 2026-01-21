Скидки
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе повторил достижение Криштиану Роналду в Лиге чемпионов

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился дублем в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Монако» (6:1) и повторил достижение звёздного португальского форварда Криштиану Роналду в главном еврокубковом турнире.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

Как сообщает Opta Sport, Мбаппе забил 11 голов в этом сезоне Лиги чемпионов, что является лучшим результатом среди всех игроков на групповом или общем этапе соревнования. Столько же забитых мячей было у Роналду в сезоне-2015/2016.

Отметим, всего в текущем сезоне во всех турнирах на клубном уровне Мбаппе отметился 30 голами и пятью результативными передачами в 26 встречах.

