Килиан Мбаппе повторил достижение Криштиану Роналду в Лиге чемпионов
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился дублем в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Монако» (6:1) и повторил достижение звёздного португальского форварда Криштиану Роналду в главном еврокубковом турнире.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5' 2:0 Мбаппе – 26' 3:0 Мастантуоно – 51' 4:0 Керер – 55' 5:0 Винисиус Жуниор – 63' 5:1 Тезе – 72' 6:1 Беллингем – 80'
Как сообщает Opta Sport, Мбаппе забил 11 голов в этом сезоне Лиги чемпионов, что является лучшим результатом среди всех игроков на групповом или общем этапе соревнования. Столько же забитых мячей было у Роналду в сезоне-2015/2016.
Отметим, всего в текущем сезоне во всех турнирах на клубном уровне Мбаппе отметился 30 голами и пятью результативными передачами в 26 встречах.
