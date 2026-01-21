Килиан Мбаппе повторил достижение Криштиану Роналду в Лиге чемпионов

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился дублем в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Монако» (6:1) и повторил достижение звёздного португальского форварда Криштиану Роналду в главном еврокубковом турнире.

Как сообщает Opta Sport, Мбаппе забил 11 голов в этом сезоне Лиги чемпионов, что является лучшим результатом среди всех игроков на групповом или общем этапе соревнования. Столько же забитых мячей было у Роналду в сезоне-2015/2016.

Отметим, всего в текущем сезоне во всех турнирах на клубном уровне Мбаппе отметился 30 голами и пятью результативными передачами в 26 встречах.