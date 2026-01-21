Скидки
Только у одного клуба АПЛ наибольшая серия побед, чем у «Арсенала», в истории ЛЧ

Английский «Арсенал» переиграл итальянский «Интер» со счётом 3:1 в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 и вошёл в историю главного еврокубкового турнира среди команд АПЛ.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Жезус – 10'     1:1 Сучич – 18'     1:2 Жезус – 31'     1:3 Дьёкереш – 84'    

Как сообщает Opta Sport, «канониры» впервые в своей истории выиграли семь встреч подряд в Лиге чемпионов. Только у «Манчестер Сити» была более длинная победная серия в этом турнире среди английских команд. Она насчитывала 10 побед и длилась с 17 мая 2023 года по 8 апреля 2024 года (два матча в сезоне-2022/2023 и восемь — в кампании-2023/2024).

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты набрала 21 очко — максимально возможное.

«Арсенал» установил клубный рекорд Лиги чемпионов всех времён
